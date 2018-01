VIDÉO - Le 15h17 pour Paris : pourquoi Clint Eastwood a fait un film de l’attaque du Thalys de 2015 avec ses trois héros ?

Tourner un film sur des événements survenus il y a moins de trois ans est déjà un pari fou, mais vouloir le tourner avec ses principaux protagonistes est encore plus dingue. C’est pourtant ce que Clint Eastwood est parvenu à faire. A 87 ans, le cinéaste américain livre le 37e long métrage de sa longue carrière de réalisateur, Le 15h17 pour Paris. Un film qui revient sur l’attentat déjoué à bord du train Thalys entre Amsterdam et Paris le 21 août 2015. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe, considéré depuis comme des héros.





Clint Eastwood a convié les trois héros Anthony Sadler, Alek Skarlatos, soldat de la Garde Nationale de l'Oregon, et Spencer Stone, pilote de l'US Air Force, à jouer leurs propres rôles dans ce film adapté du livre qu’ils ont écrit avec Jeffrey E. Stern, "The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes".