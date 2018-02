VIDÉO - "Le 15h17 pour Paris" : pourquoi les héros du Thalys ont accepté de jouer dans le film de Clint Eastwood

"Nous avons accepté parce qu’on avait peur de dire non !", avoue Anthony Sadler. "Et puis quand il a quitté la pièce on s’est regardé et on s’est dit : ‘mais pourquoi est-ce qu'on a dit oui ?’. Ce qui était encore plus dingue c’est qu’on était seulement à trois semaines du tournage. On n’a pas eu le temps de se préparer ou de prendre des cours de comédie."