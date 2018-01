VIDÉO - Le 15h17 pour Paris : quand Clint Eastwood s’empare de l’attaque du train Thalys de 2015

Clint Eastwood n’a pas fini de surprendre. A 87 ans, le cinéaste américain revient en grande forme avec un nouveau long métrage, le 37e de sa longue carrière de réalisateur, Le 15h17 pour Paris. Un film qui revient sur des événements récents, l’attentat déjoué à Bord du Thalys entre Amsterdam et Paris le 21 août 2015. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe, considéré depuis comme des héros.





Le film s'attache à leur parcours et revient sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une amitié d'une force inouïe qui leur a permis de sauver la vie des 500 passagers …





Originalité du projet, Clint Eastwood a convié les trois héros Anthony Sadler, Alek Skarlatos, soldat de la Garde Nationale de l'Oregon, et Spencer Stone, pilote de l'US Air Force, à jouer leurs propres rôles. C’est d’ailleurs du livre qu’ils ont écrit avec Jeffrey E. Stern, "The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes", qu’est tiré le scénario signé Dorothy Blyskal.





Le 15 :17 pour Paris est attendu sur les écrans français le 7 février prochain.