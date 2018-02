VIDEO - Le Gaston Lagaffe de PEF a un air de Tuche, vous ne trouvez pas ?

En salles le 4 avril prochain, le film se dévoile dans une première bande-annonce qui donne un avant-goût de son univers visuel, plus ou moins fidèle aux planches. Et lève le voile sur un casting qui comprend également Arnaud Ducret dans le rôle de Joseph Longtarin, Jérome Commandeur dans celui de Aimé de Mesmaeker ou encore Alison Wheeler alias Mademoiselle Jeanne. Le réalisateur et acteur s’est lui glissé dans le costume de Léon Prunelle, le patron du héros paresseux.





"Franquin est un génie, c’est un honneur !", confiait en 2015 Pierre-François Martin Laval à nos confrères de 20 Minutes à propos de cette adaptation aussi prestigieuse que périlleuse. "J’ai des points communs avec Gaston. Je suis un enfant de Pierre Richard. C’est des choses que j’aime traiter, l’innocence, la naïveté, la maladresse", ajoutait-il. "C’est important d’avoir un grand personnage, mais il faut éviter le film à sketchs." Verdict imminent !