VIDÉO - Le Labyrinthe 3 : le retour de Dylan O'Brien après l'accident "dit beaucoup de lui et de son dévouement"

Wes Ball se souvient d'un retour "difficile". "Il y avait évidemment des sentiments contradictoires. On était heureux de pouvoir mener le projet à bien", assure-t-il, rendant un vibrant hommage à sa tête d'affiche. "Je pense que ça en dit beaucoup sur Dylan qui, malgré des moments très difficiles pour lui, est remonté en selle et a fini le projet. Cela montre son dévouement aux fans et aux films en général. On était tous excités et déterminés à ce que tout se passe bien et à passer un bon moment en le faisant. Et une fois qu’on a relancé la machine, c’était la même famille qui se retrouvait, on se connaît tous très bien. On s’est juste remis au travail pour faire le meilleur film possible pour les fans", détaille-t-il.