VIDÉO - "Le Labyrinthe" ce soir sur TF1 : on a tenté d’apprendre quelques mots de français à Dylan O’Brien

TRY AGAIN - Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster et Kaya Scodelario, les héros du "Labyrinthe", dont le premier volet est diffusé ce dimanche soir sur TF1, sont retournés à l'école le temps d'une question posée par LCI : "Connaissez-vous le titre du film en français ?" Un mélange de grimaces, des tentatives avortées et de bonne volonté.