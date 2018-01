VIDEO - Liam Neeson dans "The Passenger" : mais comment fait-il pour rester au top ?

Sauver le monde ? Pour lui c’est (presque) un jeu d’enfants. Devenu une star du film d’action sur le tard, grâce au succès de Taken et ses suites, Liam Neeson reprend du service cette semaine dans "The Passenger". Un thriller d’action qui le voit travailler une nouvelle fois avec Jaume Collet-Serra, l’excellent réalisateur espagnol qui l’a déjà dirigé à trois reprises dans "Sans Identité", "Non-Stop" et "Night Run". Bref une affaire qui roule.