VIDEO - #MeToo : Steven Spielberg répond à Catherine Deneuve sur le tapis rouge de "Pentagon Papers"

Steven Spielberg était à Paris ce samedi, avec ses deux comédiens Meryl Streep et Tom Hanks, pour l’avant-première de Pentagon Papers, en salles le 24 janvier 2018. Un monument de cinéma hollywoodien qui, derrière le film d’époque et le classicisme apparent, fait l’éloge du journalisme comme quatrième pouvoir ainsi qu'un panégyrique du féminisme.





Interrogé par LCI au sujet de la tribune publiée dans Le Monde intitulée "la liberté d’importuner", le réalisateur américain ne cache pas son désaccord : "Je sais que Catherine Deneuve a signé une pétition (...) Je pense juste que les mouvements #MeToo et #Timesup sont deux des plus grands mouvements que nous ayons. Ils représentent les femmes, pas seulement aux Etats-Unis mais dans le monde entier. Avant de chercher des réparations pour les hommes, on doit aller beaucoup plus loin dans ces mouvements."