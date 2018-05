VIDEO - "Monsieur je-sais-tout", ou l’art de parler du syndrome d’Asperger sans perdre le sourire

C’est un duo improbable, du moins sur le papier. Dans Monsieur je-sait-tout, libre adaptation du roman d’Alain Gillot La surface de réparation (Flammarion, 2015), les réalisateurs François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard mettent en scène la rencontre entre Vincent, un coach de foot bourru et Léo, son neveu atteint du syndrome d’Asperger. Si le sujet n’est pas inédit à l’écran – on pense évidemment au classique "Rain Man" avec Tom Cruise et Dustin Hoffman – le film mélange subtilement le drame et la comédie, la pédagogie d’une pathologie méconnue et la franche rigolade lorsque l’ado renfermé se découvre de surprenantes aptitudes au poste de gardien de but.





"On ne voulait pas tomber dans le pathos", explique Max Baissette de Malglaive qui livre une prestation bluffante dans le rôle de Léo. "D’ailleurs ça nous plaît beaucoup quand on nous dit que le film est juste et que le personnage n’est pas exagéré. On fait passer un message positif sur l’autisme avec un côté dramatique, tout en restant dans une comédie, un film lumineux et joyeux." Ce que confirme volontiers son partenaire, l’humoriste Arnaud Ducret. "Quand les gens rient, c’est parce que c’est mignon, parce qu’on s’attache à ce duo qui est en train de se créer. C’est d’ailleurs ce que voulaient les associations de parents autistes que les réalisateurs ont rencontré."