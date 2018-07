VIDÉO - Omar Sy fait sa loi dans "Le Flic de Belleville" : la bande-annonce

Derrière la caméra de cette comédie policière, on retrouve Rachid Bouchareb, le réalisateur d’"Indigènes" qui a tourné l’an dernier entre Paris, Miami, Los Angeles et Bogota en Colombie. Le "Flic de Belleville" est le dernier volet d’une "trilogie américaine" entamée avec le téléfilm "Just like a woman" (2012) et le polar "La voie de l’ennemi" (2014). Pour l’anecdote, c’est Jamel Debbouze qui devait, au départ, interpréter le rôle que tient aujourd’hui Omar Sy.