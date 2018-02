VIDÉO - Hazanavicius ne devrait pas réaliser le nouveau OSS : "Ah bon ?!" s'étonne Jean Dujardin

"Ah bon ?" Sur le plateau de LCI, ce mardi matin, Jean Dujardin avait l'air surpris en apprenant que Michel Hazanavicius, réalisateur de The Artist et deux premiers volets de OSS 117, ne réaliserait pas le très attendu troisième volet. "Il serait con de ne le pas faire, OSS 117, c'est une fête", a ajouté le comédien Oscarisé pour The Artist du même Hazanavicius.





En pleine promotion de son nouveau film Le Retour du héros, Jean Dujardin avait annoncé quelques jours plus tôt sur le plateau de "Quotidien" qu'il y aurait bel et bien un troisième volet de OSS, près de dix ans après le second opus OSS 117 : Rio ne répond plus. Sans préciser si Michel Hazanavicius serait de la partie. Ou pas.