VIDÉO - Otages à Entebbe : le nouveau thriller du créateur de la série Narcos

Remarqué il y a dix ans avec Troupe d’élite, Ours d’or à Berlin, José Padilha, à qui on doit également le remake de Robocop et la série Narcos dont il est producteur exécutif, s’attaque, avec Otages à Entebbe, à des faits survenus dans les années 70. Au générique, on retrouve notamment Daniel Brühl vu dans Inglourious Basterds, Goodbye Lenin ! ou La Vengeance dans la peau. Il est accompagné de Rosamund Pike découverte en James Bond Girl dans Meurs un autre jour et remarquée chez David Fincher dans Gone Girl.





L’histoire : 4 juillet 1976, quatre terroristes, deux allemands et deux palestiniens détournent un vol Air France de Tel Aviv pour Paris. A son bord, 248 passagers dont 83 ressortissants israéliens. Leur but : exposer au monde entier la lutte du peuple palestinien face à Israël. La présence de ressortissants israéliens à bord de l'avion va pousser le gouvernement du pays, mené par Yitzhak Rabin, à organiser la libération des otages.





Pour José Padilha, "il était fondamental de coller à la réalité". Pour cela, le réalisateur a rencontré de nombreux témoins et acteurs des événements, dont des soldats qui ont participé au raid. Le résultat est un film "assez proche de la réalité" estime-t-il. Résultat visible sur les écrans le 2 mai prochain.