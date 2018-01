VIDÉO - Pentagon Papers : Meryl Streep dans l’embarras dans un extrait du film de Steven Spielberg

Attention événement. Steven Spielberg est de retour en ce début d’année 2018 avec un film très attendu, Pentagon Papers et pas seulement en raison de son casting prestigieux composé notamment de Meryl Streep et Tom Hanks.





L’histoire : Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires très sensibles… Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis…





Dans l’extrait exclusif que nous vous proposons de découvrir ci-dessus, on comprend l’embarras du personnage interprété par Meryl Streep, tiraillé entre la volonté d’aller de l’avant et publier ces notes explosives mais aussi le désir de protéger son journal.