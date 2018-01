"Pentagon Papers" : plus politique et féministe que jamais, Steven Spielberg frappe fort en pleine Amérique de Trump

CRITIQUE - A une époque où les journalistes sont accusés de faire la promotion des "infos bidons" ("fake news"), Steven Spielberg, Meryl Streep et Tom Hanks utilisent la popularité d'Hollywood pour faire la promotion de la presse et des médias dans "Pentagon Papers", mercredi dans les salles. Un film essentiel, politique et féministe qui, sous couvert de raconter hier, en dit long sur les Etats-Unis aujourd'hui.