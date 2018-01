VIDÉO - "Pentagon Papers" : Steven Spielberg s'exprime et ne mâche pas ses mots

A l'arrivée, un monument de cinéma hollywoodien qui, derrière le film d’époque et le classicisme apparent, fait l’éloge du journalisme comme quatrième pouvoir ainsi qu'un panégyrique du féminisme.





Si on lui dit que Pentagon papers est aussi son premier film féministe, Spielberg rectifie: "Non, le premier, c'était La couleur pourpre» (…) J'avais une mère très forte, et trois sœurs, pas de frères. J'ai été élevé par des femmes, des femmes très responsables. Et c'est le monde dans lequel je suis le plus à l'aise."