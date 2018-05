VIDÉO - "Star Wars" : mais pourquoi le personnage de Han Solo est-il si populaire ?

Il y a Luke. Leia. Vador. Et surtout Han Solo. L'arrogant - mais si attachant - pilote, toujours flanqué de son compagnon Chewbacca, est aujourd'hui l'un des plus personnages les plus appréciés, si ce n'est le plus apprécié, de l'univers Star Wars. Rien d'étonnant à ce que celui que le public a découvert sous les traits de Harrison Ford en 1977 ait eu droit à son propre film. Ce mercredi, sort au cinéma "Solo : A Star Wars Story", deuxième film dérivé de la saga créée par George Lucas, qui revient sur la jeunesse de notre héros.