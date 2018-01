VIDEO - Quand Justin Timberlake rêvait de tourner "tous les films" avec Woody Allen

Tourner un film avec Woody Allen ? C’était, il y a encore peu, le rêve de nombreux comédiens, jeunes et moins jeunes, tous fans du réalisateur de "Manhattan" et "Annie Hall". Depuis quelques semaines, c’est tout l’inverse. Avant même l’interview sur CBS de Dylan Farrow, accusant son père adoptif d’agression sexuelle lorsqu’elle avait 7 ans, plusieurs personnalités en vue avaient exprimé leur regret d’avoir travaillé lui. Ellen Page, Mira Sorvino, Greta Gerwig, Rebecca Hall, Timothée Chalamet, ces deux derniers reversant au mouvement #TimesUp leur salaire sur le prochain film du cinéaste, "A Rainy Day in New York", tourné à l'automne dernier.





Parmi les rares soutiens de Woody Allen, il y son autre fils adoptif, Moses Farrow, qui accuse sa sœur de mentir, et l’acteur Alec Baldwin, qui tient le même discours que ce dernier. Et puis il y a tous les autres, bien silencieux à l’image du casting de "Wonder Wheel", en salles en France ce mercredi, après une sortie confidentielle en décembre dernier aux Etats-Unis. Parmi les stars de ce drame qui se déroule à Coney Island, dans les années 1950, on trouve le sémillant Justin Timberlake, l’une des pop stars les plus populaires de la planète.