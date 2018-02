"Revenge" : film d'horreur féministe, bain de sang au Festival de Gérardmer

On sait gré à Coralie Fargeat de faire fi de toute moralisation, et surtout de tout post-modernisme. Imposer un discours moral là-dedans ou un vernis cynique aurait flingué le film qui gagne à rester au premier des degrés, jouant des symboles et des stéréotypes. Le casting a été choisi en ce sens. L'homme ressemble à Ken, elle à Barbie, ils vivent dans une maison sublime dans des paysages sublimes et ce décor idyllique de paradis, à la fois azur et rocailleux, de devenir un lieu de cauchemar primal où Ken se révèle un badass et Barbie une warrior.



Le climax final ultra-gore, zébré d'humour noir, rehausse tout ce qui a précédé, procédant de l'inversion des rôles (filmée comme une bimbo au début, l'héroïne n'est plus sexué et le méchant est filmé dans le plus simple appareil). Fargeat n'a pas peur de montrer qu'elle a du style (elle sait cadrer et composer des plans-séquences) et elle a bien raison. Son film n'en reste pas moins une hallucinante boucherie (shotgun à foison, têtes ten bouillie, gros bout de verre arraché du pied, cadavre purulent, bouche dégueulasse en gros plan, on en passe). Une allégorie pour balancer ses porcs.