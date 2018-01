VIDÉO - "Scream", "Grave", "It Follows"... les films d'horreur qui ont marqué le Festival de Gérardmer

De quoi ça parle ? Oskar est un adolescent fragile et marginal, totalement livré à lui-même et martyrisé par les garçons de sa classe. Pour tromper son ennui, il se réfugie au fond de la cour enneigée de son immeuble, et imagine des scènes de vengeance. Quand Eli s'installe avec son père sur le même pallier que lui, Oskar trouve enfin quelqu'un avec qui se lier d'amitié. Seulement, voilà, Eli est un vampire...





Pourquoi ça fait (toujours) peur : Il suffit de quelques plans (des flocons de neige qui illuminent une banlieue paumée de Stockholm, des rues désertes, des meurtres en plein air, les paroles atrophiées d'un garçon ou la première apparition fugitive d'une fille comme en lévitation) ; et c'est l'électrochoc. Ce film, on le soupçonne vite, ne sera pas comme les autres. Une nouvelle forme d’obscurité profonde se déploie devant nous, sans balise ni rien (ce qui peut dérouter), il suffit juste de fondre. Morse prend les atours d'un conte initiatique sur toutes les formes de peurs avec sa nuit noire, son atmosphère de purgatoire tout blanc, sa nature inquiétante, ses routes désertes à emprunter, ses tunnels à traverser. Et, sur ce territoire, plane une menace redoutée et attendue : un mystère, une force animale, une présence qui fait très peur. Celle d'un "enfant vampire", improbable dans cet havre d'ennui, qui a 12 ans depuis une éternité.