VIDEO - "Solo" : voici la bande-annonce du nouveau spin-off de la saga "Star Wars"

La première bande-annonce, qui mélange action et humour, permet également de découvrir un casting de seconds rôles de choix comme le chanteur et acteur Donald Glover dans le rôle de Lando Calrissian, Emilia Clarke de "Game of Thrones" dans celui de la mystérieuse Qi’Ra ou encore Woody Harrelson dans celui d’un certain Tobias Beckett.





Enfin le vétéran Peter Mayhew ayant pris sa retraite des plateaux en raisons de problèmes de santé, c’est l’ancien basketteur finlandais Joonas Suotamo qui enfile le costume velu de Chewie, après avoir servi de doublure sur les épisodes 7 et 8.