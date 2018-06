VIDÉO - "Son regard était rare" : Robert Hossein se souvient de Johnny Hallyday

A l’époque, Johnny a pourtant déjà tourné dans quatre films. Mais il n’est pas satisfait des rôles qu’on lui donne, trop proches de son personnage public comme dans "D’où viens-tu Johnny ?" où il incarne un passionné de rock n'roll. Polar psychologique très noir, "Point de Chute" lui permet de changer de registre en interprétant Vlad, dit le Roumain, un voyou taiseux chargé de surveille Catherine (Pascale Rivault), une jeune fille riche enlevée par des truands.





"Il y avait une chose très intéressante, étonnante et émouvante chez lui, c’est son regard", raconte Robert Hossein. "Je lui ai dit ‘il faut se servir de ce regard, il est rare. Il y a du cœur derrière’. Il m’a fait confiance. Il m’a écouté. Il m’a touché. Et j’ai tenté avec beaucoup d’humilité de le diriger pour être le rôle… et il a pour moi été le rôle."