VIDÉO - Cinq films pour vous remonter le moral

Histoire: Edward Lewis, homme d'affaires performant, rencontre par hasard Vivian Ward, beaute fatale qui arpente chaque nuit les trottoirs d'Hollywood Boulevard. La jeune femme ne fera qu'une bouchee du brillant PDG.





Pourquoi c'est drôle ? Julia, c'est la star, comme naguère Katharine Hepburn et Paulette Godard, dont chaque apparition s'avère scrupuleusement zieutée. Il faut dire qu'en France comme aux Etats-Unis, on adore Julia et la raison de cet amour inconditionnel est simple: celle qui a débuté dans des petits films cucute comme Mystic Pizza a connu au début des années 90 une gloire internationale avec un film, un seul: Pretty Woman, la comédie romantique de Gary Marshall. Si ce Cendrillon des années 90 a charmé, c'est avant tout grâce au tempérament volcanique de la Roberts et au couple qu'elle a formé avec Richard Gere, qu'elle a reformé avec infiniment moins de succès neuf ans plus tard dans le pretty faible Just Married.





Qu'elle fasse du shopping sur fond de Roy Orbisson, qu'elle porte une perruque, qu'elle vanne les vendeuses bourgeoises et hypocrites ou qu'elle chante Kiss de Prince dans son bain, Viviane/Julia Roberts a embrasé les esprits et le charisme de l'actrice d'exploser face à des partenaires, tous soumis à sa grâce. A l'arrivée, un énorme succès dans l'Hexagone (4.030.715 entrées seront comptabilisées en 1990). C'est d'autant plus étonnant lorsque l'on sait que Julia Roberts n'était pas le premier choix de Gary Marshall. Michelle Pfeiffer et Valeria Golino étaient initialement prévues et elles avaient refusé le rôle de Vivian, la prostituée engagée par Richard Gere. Elles doivent encore aujourd'hui s'en mordre les doigts.