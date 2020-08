2 séjours sur 5 ont été réservés à la dernière minute cet été

Plus que jamais les Français avaient besoin de temps pour choisir où partir en vacances et s’assurer que les conditions de sécurités sanitaires étaient aux rendez-vous. C’est pour cela que cette année, 2 Français sur 5 ont réservé leur séjour seulement 1 mois avant leur départ, selon Protourisme, alors qu'habituellement la grande partie des réservations s'effectue lors du premier trimestre.

Bordeaux et Lyon ont divisé leur fréquentation par deux, et la ville qui souffre le plus, c'est Paris. 80% de touristes en moins… dû surtout à la faible clientèle étrangère cette année. Les Français ont préféré les grands espaces, du coup le tourisme vert tire son épingle du jeu : la Franche-Comté, ou encore l'Auvergne étaient ainsi très recherchés.

Et encore aujourd'hui, la tendance de réservation à la dernière minute se poursuit. Si les premiers septembristes ont réservé début août, ils devraient être encore nombreux à faire leur choix à seulement 1 semaine du départ. En revanche, ils s’avèrent qu’ils n’envisagent pas vraiment de partir aux mêmes endroits que les juilletistes et aoûtiens. Si ces derniers sont surtout partis en Bretagne, en Gironde et en Vendée, d'après Siblu, le leader européen de l'hôtellerie de plein air, les septembristes plébiscitent plutôt l’Hérault, la Loire-Atlantique et la Charente-Maritime.