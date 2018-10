232 euros par an à leur charge : les Français estiment dépenser de plus en plus pour se soigner

Les complémentaires santés (qui couvrent 95% des Français) sont loin de rembourser toutes les dépenses liées aux soins non prises en charge par la Sécurité sociale. Le reste à charge s'élève à 232 euros en moyenne par an et par personne, selon le ressenti d'un panel représentatif de la population interrogé par l'institut CSA Research pour Cofidis. L'étude publiée ce mardi 9 octobre indique que les Français estiment consacrer au total 715 euros par an à leur santé. Un budget qui augmente de 277 euros pour un enfant en bas âge et de 568 euros pour un enfant de plus de deux ans.





Ces estimations des dépenses annuelles varient également avec l'âge (934 euros en moyenne pour les 50 ans et plus) et le lieu d’habitation (1.166 euros en moyenne en Alsace Champagne-Ardenne Lorraine contre 481 euros dans la région Centre Val-de-Loire). Le reste à charge estimé s'envole quant à lui avec l'âge (350 euros pour les 65 et plus).