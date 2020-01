3 bonnes résolutions pour mon argent en 2020

Enfin, si vous constatez que les frais bancaires ont explosé ces dernières années dans votre banque, jetez un œil à a concurrence et notamment aux prix pratiqués par les banques en ligne . Leur offre tarifaire ultra compétitive et leurs services en ligne vous donneront peut-être envie de changer de banque.

Pour faire baisser la facture, il sera également judicieux de reconsidérer les offres de produits et services souscrits, le plus souvent via un pack. Demandez-vous si vous vous servez vraiment de l’ensemble des produits et services auxquels votre package vous donne doit ? Si vous souscriviez les produits et services dont vous vous servez réellement à la carte, cela ne serait-il pas moins cher ? Faites le compte et prenez les décisions qui s’imposent.

On ne peut décemment pas vivre sans avoir un compte en banque, passage obligé pour tout particulier qui doit donc choisir la banque qui lui proposera les services et produits dont il a besoin au meilleur prix. Vous trouvez que vous payez un peu cher vos services bancaires ? Mettez un point d’honneur à faire baisser cette année vos frais bancaires !

Assurance-vie en unité de compte , SCPI, investissement locatif, tout est pertinent pourvu que vous preniez bien en compte votre profil de risque et votre horizon de placement. Vous hésitez et vous avez peur de prendre une mauvaise décision ? Sautez le pas en vous faisant accompagner dans votre démarche par votre conseiller bancaire ou un conseiller en gestion de patrimoine.

Ne passez pas une année de plus à placer votre argent sur un livret bancaire ou un fonds euros d'assurance-vie moribond, ou pire encore, à faire grossir le montant détenu sur votre compte courant. En 2020, choisissez un ou plusieurs placements au(x)quel(s) vous souscrirez cette année et faites-le.

Cette année, mettez un point d’honneur à bien gérer votre budget. Pour ne plus afficher de découverts (et payer les agios qui vont avec) mais aussi pour faire grossir votre épargne régulièrement et s’offrir des petits plaisirs sans culpabiliser, quelques règles simples doivent être mises en place : à partir de vos charges et de vos revenus, déterminez un montant pour chaque poste de dépense et tenez-vous-y !

Vérifiez que c’est bien le cas via l’appli de votre banque ou une appli de gestion budgétaire spécialisée. Enfin, essayez autant que possible d’anticiper vos dépenses non récurrentes pour lisser cet effort financier sur plusieurs mois.