3 idées pour améliorer ses finances durant le confinement

Les travailleurs mis au chômage partiel et ceux qui tournent en rond chez eux malgré la mise en place du télétravail pourront aisément se procurer des revenus supplémentaires via des petits boulots en ligne, à exercer chez soi devant son écran. On peut notamment citer les cours particuliers à distance. Selon vos compétences, vous pourrez proposer une matière et un niveau à des élèves qui doivent désormais compter uniquement sur la continuité pédagogique sans professeur pour leur faire classe. Plusieurs plateformes de mise en relation entre sachants et apprenants existent comme Digitiz, EdX, ou Coursera par exemple. Le prix de l’heure varie selon la matière et le niveau.

Pour optimiser au mieux ses dépenses ; pas question de se laisser aller à dépenser sans suivi des sommes déboursées. Il conviendra donc de créer un budget avec des postes de dépenses clairement identifiés et les montants maximum à ne pas dépasser. Vous devrez en outre surveiller régulièrement vos comptes. C’est plus facile en période de confinement quand l’on a plus de temps et c’est donc l’occasion idéale pour mettre en place cette habitude à poursuivre ensuite. Enfin, la période peut également être l’occasion d’identifier les dépenses superflues et de les supprimer ou les réduire. Votre forfait téléphonique existe en moins cher chez un autre opérateur et vous n’êtes plus engagé ? C’est le moment d’en changer ! Vous constatez qu’en ne sortant plus au restaurant et en prenant vos repas à la maison, vous faites des économies substantielles, peut-être pourrez-vous réduire un peu la voilure dans la durée !

Vous ne savez pas comment créer un budget ? Consultez notre guide pour construire pas à pas un budget.