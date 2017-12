45,473 millions de paiements par carte bancaire samedi : du jamais vu en France

Les Français délaissent de plus en plus les espèces pour les achats du quotidien. Samedi 23 décembre, à la veille du réveillon de Noël, 45,473 millions de paiements par carte bancaire ont été enregistrés en France, selon nos confrères de RTL. Ce nouveau record sur une seule journée a été rendu possible grâce aux derniers achats des Français pour les fêtes de Noël.





Précédemment, rappelle RTL, des chiffres records avaient déjà été enregistrés, le 23 novembre pour le "Black Friday" puis le 2 décembre pour le premier week-end d'un mois consacré aux dépenses pour les festivités de la fin d'année. Cette succession prouve, s'il le fallait, que les Français sont désormais plus nombreux à préférer la carte au liquide pour leurs paiements.