80% des croissants achetés à l'unité sont-ils surgelés ?

Deux ans plus tard, Frédéric Roy poursuit son combat. Sa demande reste la même : que les consommateurs sachent vraiment ce qu'ils consomment. Et de brandir un chiffre choc : 80% des viennoiseries achetées à l'unité en France sont d'origine industrielle. Un chiffre qui revient régulièrement dans les médias, mais d'où vient-il ?

Il y a deux ans, les Français découvraient Frédéric Roy (voir la vidéo ci-dessus) et son combat : rendre obligatoire la mention "industriel" pour tous les boulangers de France qui vendent des viennoiseries sans les avoir fabriqués. A l'époque, cet artisan-boulanger avait interpellé le Premier ministre pour lui demander la création d'un label pour les croissants faits-maison, sur le modèle de la baguette. Depuis 1993 , pour qu'un boulanger vende un "pain maison", il doit l'avoir pétri, façonné et cuit sur son lieu de vente. La baguette de tradition est, elle, encore plus encadrée puisque les ingrédients sont strictement définis et que tout additif est interdit.

Cette répartition lui semble exagérée. Selon elle, la majorité de ses adhérents travaillent de manière traditionnelle. "Nous venons de lancer une marque-label , Boulangers de France, pour "faire reconnaître le fait-maison et que nos artisans se démarquent." Avec une mise en place en janvier, les données chiffrées manquent pour savoir combien de boulangeries seront concernées en France. Une chose est sûre : "les boulangeries traditionnelles représentent 55% du marché français contre 45% pour les boulangeries industrielles et les chaînes", dont les boulangeries des grandes surfaces, nous indique-t-elle, s'appuyant sur des données de l'INSEE.

La Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBPF) - "la seule organisation professionnelle représentant et défendant les 33.000 artisans boulangers pâtissiers", comme elle aime se présenter - nous confie ne pas avoir de données sur le sujet et ne pas savoir sur quoi repose ces 80%. Elle sait toutefois d'où ils proviennent : de la Fédération des Entreprises de Boulangerie (FEB), un organisme qui représente les entreprises industrielles du secteur. Cette source est d'ailleurs quelque fois citée.

Contactée, la FEB confirme ce chiffre de 80% de produits industriels mais nuance : "attention, on ne dit pas que l'on trouve des viennoiseries surgelées dans 75% ou 80% des boulangeries, nous parlons de volumes. La différence entre les artisans et nos adhérents, boulangers industriels, repose sur la taille de l'entreprise. Une boulangerie industrielle a plus de 20 salariés, de fait, la production est plus importante."

Mais au-delà des chaînes de plus en plus présentes, la FEB nous assure que de plus en plus de boulangeries qui fabriquent leur propre pain se tournent vers des viennoiseries surgelées. "Nous gagnons en qualité, et cela soulage la charge de travail des boulangers", avance-t-on. Globalement, depuis 2000, les ventes de viennoiseries en grandes surfaces ont tendance à légèrement diminuer au profit de la vente directe au consommateur via des enseignes comme Brioche dorée, La mie câline ou Paul, selon la fédération.

Pour trouver ces 80%, elle nous indique s'être appuyée sur les données des meuniers et les ventes de farine. Si l'association nationale de la meunerie française (ANMF) a des données sur ces clients, nous n'avons pas trouvé d'informations concernant les productions de viennoiseries dans ses bilans. Sollicitée, l'ANMF n'a pas répondu à nos sollicitations.

Reste alors à regarder la place des entreprises industrielles dans la production de la viennoiserie. Quand on regarde plus en avant les chiffres du secteur de la viennoiserie industrielle, on apprend que "les entreprises industrielles détiennent plus de 70% de la production totale de la viennoiserie", et que la production industrielle se répartissait en 2016 entre produits cuits (5%), pré-emballés (21%) et enfin cru-surgelé à hauteur de 74%.