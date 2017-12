A Fontainebleau, on fait déjà les courses pour le réveillon du Nouvel An

A deux jours de la nouvelle année 2018, les préparatifs vont bon train. A peine le réveillon de Noël digéré, on s'attaque déjà à celui du réveillon du Nouvel An. Pour quatre Français sur dix, le passage en 2018 se fera entre amis. Dans le marché de Fontainebleau, sous la pluie, les habitants déambulent dans les allées du marché, une petite liste à la main. Fruits de mer, viande, foie gras, fromage,... on a l’embarras du choix. Et pour ceux qui n'auront pas envie de passer la soirée derrière les fourneaux, on peut toujours faire appel aux traiteurs.



