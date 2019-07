A quelle date votre avis d'imposition sur le revenu sera-t-il disponible ?

Pour celles et ceux ayant perçu des revenus exceptionnels, vous recevrez votre avis d'imposition entre le 29 juillet et le 7 août si vous avez déclaré en ligne et entre le 5 et le 20 août si vous avez opté pour le format papier. Vous aurez ensuite jusqu'au 16 septembre pour vous mettre en règle.





Petite information au passage : contrairement aux idées reçues, l’impôt sur le revenu ne représente que 7% du total des impôts et taxes payées par les Français. Il pèse pour 70 milliards d’euros sur les 1038 milliards que représentent les prélèvements obligatoires en France ce qui n'en fait "que" la quatrième source de recettes pour les administrations publiques.