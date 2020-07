Abonnement à la presse écrite : un nouveau crédit d'impôt de 30% pour tous et sans plafond

Déjà fragilisée par une crise qu'elle traverse depuis des années, la presse écrite souffre particulièrement de la crise sanitaire. D'autant que la faillite du distributeur Presstalis a fait perdre de l'argent à de nombreux titres. Par exemple, Le Parisien estime sa perte à 5 millions d'euros et Le Monde à 13 millions euros. Par ailleurs, le titre régional Paris-Normandie a été placé en redressement judiciaire et repris par un groupe belge qui va licencier un quart des effectifs.

Pour soutenir la filière, la création d'un crédit d'impôt pour s'abonner à un titre de presse d'information politique et générale figure dans le troisième projet de loi de finance rectificative pour 2020 adopté au Parlement ce jeudi 23 juillet. La mesure, issue d'un amendement gouvernemental, prévoyait initialement un remboursement de 50% du prix dans la limite de 50 euros maximum et seulement pour les "ménages les moins aisés". Elle a finalement été élargie par les députés et les sénateurs en commission mixte paritaire "afin de rendre le dispositif plus attractif".

La condition de revenus a ainsi été supprimée et la prise en charge a été ramenée à 30% mais désormais sans plafond. Ce qui est plus intéressant par exemple pour la presse quotidienne dont les abonnements représentent plusieurs centaines d'euros.