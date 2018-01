Achat en ligne de vignette anti-pollution : attention aux arnaques !

Dans quelques grandes villes comme Paris, Lyon et Lille, la vignette Crit'Air est obligatoire lorsqu'il y a un pic de pollution. A Toulouse, un octogénaire a été arnaqué en commandant son autocollant sur internet. Une dizaine de sites frauduleux proposent ces vignettes à des prix plus élevés. Pour ne pas tomber dans le piège, il faut redoubler de prudence. En cas de doute, l'Etat a mis en place un numéro de téléphone, et les associations d'automobilistes peuvent également vous aider.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.