Aide à la garde d'enfant : Pajemploi + (le système qui va tout simplifier pour les parents) victime d'un bug

Exemple : pour faire garder sa fille de deux ans et demi, Véronique a embauché une assistante maternelle qui lui coûte 400 euros par mois. Plus de la moitié est censé lui être remboursé chaque mois. Or depuis deux mois, elle ne touche rien. "Je pioche dans mes économies", explique-t-elle devants les caméras de TF1. De leur côté, d'autres allocataires se sont retrouvés à découvert, voire ont dû licencier la salariée qu'ils ne pouvaient plus rémunérer, rapporte Le Parisien.

En cause, un bug informatique ayant entraîné des erreurs dans la transmission des données entre la Caf et Pajemploi +. Le problème, identifié en juin, a d'ores et déjà été résolu pour la plupart des 20.000 familles concernées. Presque toutes auraient en effet été remboursées aux mois de septembre et d'octobre.