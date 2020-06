Aide de 200 euros versée ce jeudi à 500 000 jeunes : vérifiez-si vous êtes concerné

Ce coup de pouce exceptionnel avait été annoncé le 4 mai par le Premier ministre Edouard Philippe. Il consiste en une aide de 200 euros destinée aux moins de 25 ans non étudiants et qui perçoivent des aides personnelles au logement (APL). Ce qui concerne 533.500 jeunes, détaille la Caisse nationale d'allocations familiales (Caf) ce jeudi 25 juin dans un communiqué, annonçant que les versements auraient lieu à partir de ce jour. A noter que pour quelques milliers d'entre eux, l'opération est gérée par la mutualité sociale agricole (MSA).

Par ailleurs, les étudiants ayant perdu un emploi ou un stage pendant la crise ainsi que ceux étant originaires d'Outre-mer peuvent solliciter ici auprès du Crous une aide de 200 euros qu'ils soient ou non boursier. Déjà 250.000 étudiants ont ainsi pu être soutenus par ce biais, précisent ce jeudi dans un communiqué commun le ministère de la Solidarité et de la Santé et celui de la Ville et du Logement.

Ce sont donc au total "800.000 jeunes en difficulté financière du fait de la crise du Covid-19 et des conséquences du confinement" qui ont pu être aidés, calcule l'exécutif en rappelant que "si la crise du Covid-19 a bousculé le quotidien de tous les Français, elle a particulièrement pesé sur les conditions de vies et les ressources de nos concitoyens les plus précaires, à commencer par celles de jeunes qu’ils soient étudiants, salariés, en formation ou sans activité."