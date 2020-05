Aide de 50 euros pour retaper son vélo : "tous les réparateurs agréés sur Coupdepoucevelo.fr"

Jusqu'à 30 millions de vélos - en plus ou moins bon état - déjà entre les mains d'un propriétaire vont pouvoir se refaire une beauté , financée par une nouvelle aide publique intitulée "coup de pouce réparation vélo". "Sur la plateforme Coupdepoucevelo.fr, on trouvera tous les réparateurs agrées chez lesquels vous pourrez faire réparer votre vélo avec cette prise en charge jusqu'à 50 euros", annonce ce lundi 4 mai sur LCI la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne.

La Fédération des usagers de la bicyclette (Fub), chargée de mettre en place cette plateforme, précise de son côté que les réparateurs et les associations peuvent s'y inscrire dès ce lundi et jusqu'à jeudi 7 mai. Les particuliers souhaitant se remettre en selle et circuler en sécurité grâce à cette opération pourront accéder à cette liste à partir du 11 mai. Ce lundi en fin de matinée, en tapant l'adresse internet du site Coupdepoucevelo.fr, on tombait sur ce message : "site en cours de construction, on arrive vite".

Comme nous l'explique Elisabeth Borne, il s'agit de mettre en avant l'usage de la bicyclette au quotidien : "Mon objectif est que le vélo, qui est un mode de déplacement auquel je crois toute l'année, puisse vraiment trouver toute sa place pendant cette période de déconfinement, qu'on puisse le booster". D'autant qu'il cumule de nombreuses qualités particulièrement appréciables pendant la crise sanitaire : il est "bon pour la planète, bon pour la santé, bon pour le porte-monnaie, en plus, il permet de respecter naturellement les gestes barrières".