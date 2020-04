Aide exceptionnelle aux familles modestes : à quoi s'attendre ?

Le montant et les conditions d'accès à "l'aide exceptionnelle aux familles les plus modestes" doivent être dévoilés ce mercredi 15 avril à l'issue du Conseil des ministres. Mais déjà les contours de ce dispositif annoncé lundi soir, lors de l'allocution présidentielle, sont connus... du moins dans les grandes lignes.

Voici les pistes qui se dessinent et les interrogations qui subsistent :

Les bénéficiaires potentiels : cette aide s'adresserait aux personnes les plus précaires, surtout des familles mais aussi des personnes sans enfant, selon les indications données à l'Agence- France Presse par l'entourage de la secrétaire d'Etat chargée de la lutte contre la pauvreté, Christelle Dubos. Le public visé serait plus ou moins celui qui touche l'allocation de rentrée scolaire (ARS) délivrée sous conditions de revenus lorsque les enfants ont plus de 6 ans, à la différence près que les tout petits seraient aussi pris en compte pour ce nouveau dispositif, selon Les Echos, ainsi que les foyers sans enfants donc, selon le ministère. A noter, pour avoir un repère, que par exemple pour une famille avec deux enfants, le plafond de revenus à ne pas dépasser pour l'ARS s'élève à 30.900 euros par an.

Le montant envisagé : le chiffre de 250 euros en moyenne par famille a circulé sans qu'il soit confirmé pour le moment. Une somme qui varierait de toute façon à la hausse ou à la baisse, selon les ressources et la composition du ménage. L'aide ponctuelle serait versée en une seule fois par la caisse d'allocations familiales, à une date qui n'est pas encore connue.