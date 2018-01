Airbnb : que faire pour éviter de retrouver son logement saccagé ?

Ils ont débuté l'année 2018 de bien piteuse manière. Une famille de Sainte-Colombe, près de Rennes (Ille-et-Vilaine), qui avait loué son logement via la plateforme Airbnb du samedi 30 décembre au mardi 2 janvier, a eu la mauvaise surprise de la retrouver entièrement saccagée.



Réfrigérateur et lave-vaiselle hors d'usage, canapé coupé en deux, lit dans la baignoire... les propriétaires n'ont pu que constater l'ampleur des dégâts. "Pas de fête, ni de soirée", avaient-ils pourtant pris soin de notifier dans leur annonce. Mais les locataires, qui avaient indiqué venir à cinq pour "passer le réveillon dans une ambiance chaleureuse", ont en fait réuni plus de quarante personnes, rapporte Ouest-France ce mercredi.