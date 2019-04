Alcools : les prix flambent

Le prix de certains produits a fortement augmenté depuis quelques semaines. Les surgelés et les biscuits en sont concernés. Mais cette hausse touche en premier lieu l'alcool avec plus 3,2% d'augmentation en deux mois. Il s'agit d'une conséquence tout à fait imprévue de la loi Alimentation votée en février 2019.



