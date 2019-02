Alimentation : la hausse des prix prend effet ce 1er février

Il est prévu dans la loi Alimentation une augmentation des prix de consommations courantes, effective dès ce 1er février 2019. Elle oblige les distributeurs à faire au moins 10% de marge sur leurs produits. Une conséquence d'un accord pour mieux rémunérer les agriculteurs. Les consommateurs subissent cette hausse de plein fouet. Face à cette flambée de prix, les habitants de Garidech affirment que la solution est de consommer différemment et ils espèrent un contrôle fréquent de cette nouvelle mesure.



