Alimentation : le prix des 100 produits les plus vendus a augmenté de 4% en hypermarchés depuis le 1er février

En dehors du top 100, les hausses sont plus timides. Le tarifs des références classées entre les rangs 101 et 200 sont ainsi montés en moyenne de 3,4 % en hypermarchés et 1% en supermarchés. Entre 201 et 500, l'augmentation se situe à respectivement 2,3% et 1% ; entre 501 et 1000 à 1,3% et 0,5% ; entre 1.001 et 5.000 à 1% et 0,5% , entre 5.000 et 15.000 à 0,8% et 0,6%. Ce sont donc les articles les plus vendus qui ont le plus augmenté.





Nielsen souligne en outre que certains alcools ont subi une hausse particulièrement marquée : "Les spiritueux paient un lourd tribut, avec +9% d'inflation pour le top 10 des références du rayon en moyenne en hypermarchés". LCI avait d'ailleurs constaté dès le 1er févier une envolée du prix du Ricard notamment. Selon nos relevés, le litre avait ainsi bondi de 83 centimes dans un hypermarché de l'Ouest parisien et de 1,85 centime dans un Drive du Val-de-Marne (pour finir à respectivement 20,43 euros et 20,39 euros).