Alimentation : que prévoit le gouvernement pour mettre fin à la guerre des prix ?

Les agriculteurs continuent à manifester un peu partout, et rejettent les promotions et les prix cassés. Pour remédier à cela, le Conseil des ministres a voté un projet de loi qui prévoit un encadrement des promotions, une hausse du seuil de revente à perte et la prise en compte du coût réel de production pour établir un prix de vente. Ce qui impliquera moins de promotion et des prix à la caisse qui vont sûrement augmenter. Qu'en pensent les consommateurs ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.