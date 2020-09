Aliments, vêtements, meubles… On a tenté de relever le défi d'acheter 100% "made in France"

Le "made in France" était déjà tendance, mais la crise sanitaire pousse beaucoup de Français à vouloir consommer encore plus local. Mais est-il possible de tout acheter français ? L'une de nos équipes a tenté de relever le défi le temps d’un dîner entre amis.

Pour le menu, la tâche n’est pas compliquée : 60% des aliments vendus dans les magasins proviennent de France, selon l’Insee. En revanche, cela devient plus difficile une fois le moment de se vêtir. Quel que soit le magasin, impossible de trouver un vêtement fabriqué chez nous. En effet, la consommation de textiles, de produits de l’industrie de l’habillement et de la chaussure est aujourd’hui importée à 87%, toujours d’après l’Insee. Et si les boutiques spécialisées dans le "made in France" fleurissent et font recette, elles sont toujours minoritaires dans le secteur. Et leurs prix sont souvent plus élevés, comme le montre le reportage de TF1 en tête de cet article.