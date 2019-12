"Allo Papa Noël" : le numéro gratuit créé par un papa sympa pour appeler le père Noël

L'opération "Allo Papa Noël" permet de joindre le père Noël en appelant – gratuitement – le 04.22.52.10.10. L'enfant tombe alors sur un répondeur. Le père Noël explique qu'il a dû s'absenter pour "aller au village de Noël", pour "chercher de nouvelles bottes chez le cordonnier" ou encore "acheter des gâteaux et du lait". Puis le petit est invité à donner son prénom, énumérer sa liste de cadeaux et bien sûr à dire s'il a été bien sage.

"Après le bip, laisse moi la liste de tes jouets". C'est un extrait du message que le père Noël a laissé sur son répondeur, de sa voix chaleureuse et un peu tremblante. Pour certains parents, entendre son enfant raconter au Père Noël qu'il n'a pas fait de bêtises cette année fait partie de la magie des fêtes.

Derrière ce répondeur se cache un père de famille, à la tête de Ainsi Soit TEL... , un opérateur téléphonique, qui propose des services aux entreprises et à certains organismes publics. "A l'origine, je l'avais d'abord créé pour ma fille en 2013. Les cousins et les amis se sont mis à l'utiliser puis le grand public s'en est aussi emparé, notamment grâce aux radios locales qui ont diffusé ce numéro. Si bien qu'un an après son lancement, la ligne avait comptabilisé 580.000 appels", précisait-il à l'époque à LCI.

Pour les amateurs, ce numéro gratuit est d'autant plus précieux que les numéros surtaxés sont légions en Laponie. Parmi tant d'autres, le Telephoneduperenoel.com au 08.92.05.25.12, Monpapanoel.com au 08.92.24.12.22 ou Telephone-du-pere-noel.fr au 08.99.53.75.57 proposent de joindre le Père Noël pour 2,99 euros ou 3 euros par appel (+ le prix normal de l'appel).