Une aide exceptionnelle versée "sans délai" aux familles modestes et aux étudiants

"Pour les plus fragiles et les plus démunis, ces semaines sont aussi difficiles." Lors de son allocution ce lundi 13 avril, Emmanuel Macron a reconnu l'aggravation des conditions de vie des plus précaires, à l'instar de ces familles qui doivent aujourd'hui prendre en charge les repas de leurs enfants le midi, alors que cette dépense était autrefois gérée par les municipalités.

A cet égard, le Président a tenu à "remercier les maires, les associations, les élus locaux qui se sont fortement mobilisés aux côtés du gouvernement", indiquant avoir demandé à celui-ci "d'aller plus loin et de verser sans délai une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes, avec des enfants, afin de leur permettre de faire face à leurs besoins les plus essentiels". Le gouvernement devra accroître les aides et les "simplifier", a précisé le chef de l'Etat.