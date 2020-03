Amazon : que va-t-il se passer pour mes commandes passées et à venir ?

Alors que les achats à distance ont le vent en poupe en ces temps de confinement, Amazon a annoncé ce week-end devoir concentrer ses efforts sur les articles les plus essentiels, en France et en Italie. La mesure n'affecte que les articles passant par les entrepôts de la plateforme de commerce en ligne et ne signifie en rien l'arrêt de son activité.

Temporairement, "les produits de base, produits d'hygiène et de santé et autres produits de première nécessité", y compris l'alimentaire, ont désormais la priorité, développe la firme de Jeff Bezos, dans des communications transmises ce lundi 23 mars à LCI. Celle-ci dit en effet "devoir concentrer les capacités disponibles sur les articles les plus prioritaires". Aucune liste précise de ces produits essentiels, "dont les clients ont le plus besoin", n'a cependant été donnée dans l'immédiat.

Précision importante, comme nous l'indique Amazon : les commandes passées auprès des "vendeurs tiers ne sont pas concernées par la mesure concernant les produits moins prioritaires". Ceux-ci s'occupent en effet de vous expédier leurs articles directement sans passer par la logistique ni les entrepôts d'Amazon. Il n'est cependant ni assuré qu'ils aient du stock, ni que les services de livraison auxquels ils ont recours soient totalement opérationnels.