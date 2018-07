Amende reçue pendant un pic de pollution : vous pouvez en contester certaines

La carte de stationnement résidentielle est payante et il n'est pas prévu de ristourne en cas de pic de pollution. Les conducteurs qui souhaitent en bénéficier pourront choisir entre une carte d'une durée d'un an à 45 euros ou de trois ans à 90 euros. Et il ne suffit pas de sortir la carte bleue pour obtenir le précieux sésame, l'automobiliste parisien devra fournir tous les justificatifs prouvant la réalité de sa résidence : certificat d'immatriculation et dernier avis d’imposition de taxe d’habitation de résidence principale parisienne (la présence de la mention "P", désignant le domicile principal sera évidemment scrupuleusement vérifié). Pour une carte d'une durée d'un an, il est possible de se passer de la taxe d'habitation en fournissant par exemple une facture de gaz ou d’électricité.