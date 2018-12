Annonces d'Emmanuel Macron : quel impact auront-elles sur le pouvoir d'achat ?

Une personne rémunérée au SMIC touchera dès janvier 2019, 123 euros net de plus après la revalorisation. Si elle effectue des heures supplémentaires, les mesures récentes de défiscalisation lui rapporteront désormais 12,57 euros de l'heure. Puis, un salarié qui gagne au-dessus du SMIC gagnera pour sa part, 170 euros de plus chaque mois et 21,25 euros par heure, en cas d'allongement de la journée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.