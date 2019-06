Appareils ménagers : qui consomme le plus et comment consommer moins ?

Pour compenser la hausse des tarifs de l'électricité ou pour réduire sa facture, l'une des solutions est de baisser sa consommation. Il est étonnant de voir combien les dépenses inutiles sont nombreuses dans une maison. La marge de manœuvre est importante entre les appareils électroménagers trop gourmands et les mauvaises habitudes.





Parmi les appareils les plus gourmands : le frigidaire, le congélateur (qui fonctionnent en permanence), mais aussi le four et, bien sûr les radiateurs si vous vous chauffez à l'électricité.





Voici quelques conseils pour consommer moins.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.