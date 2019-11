Argent : combien vous devez absolument avoir de côté ?

L’épargne de précaution est un matelas qui permet de faire face aux imprévus : réparation ou remplacement d’électroménager, de voiture, de chauffe-eau, facture de serrurier à régler, mais elle peut aussi servir à maintenir son train de vie en cas de période de chômage ou suite à un divorce par exemple. Il est indispensable d’avoir un fonds d’urgence, que l’on pourra débloquer à tous moments pour faire face à des situations urgentes et exceptionnelles non prévisibles. L’épargne de précaution agit également comme un rempart contre le crédit à la consommation qui, certes, permet de financer des imprévus, mais alourdit la dépense avec le coût du crédit.

Le fonds d’urgence doit être mis en place dès l’entrée dans la vie active. Il convient pour cela d’épargner à votre rythme et de mettre progressivement de côté 5 à 6 mois de salaire. Pourquoi ce chiffre ? Parce qu’il s’agit du délai de carence de Pôle emploi qui peut mettre jusqu’à 6 mois avant d’indemniser un demandeur d’emploi. Dans les faits cependant, les indemnités sont versées souvent bien plus rapidement. Pour les plus petits salaires, il est conseillé d’avoir de côté au moins 5 000 euros. Mais la somme à mettre de côté dépend aussi de votre capacité d’épargne et de votre âge. On trouve souvent plus vite un nouveau job à 35 ans qu’à 55 ans. À vous donc de définir la somme que vous devez avoir de côté. Tant que ce montant n‘est pas atteint, il convient de continuer à épargner jusqu’à pouvoir en disposer.

