Tabac, lunettes, timbres... ce qui change pour vos dépenses au 1er janvier 2020

Dès ce mercredi 1er janvier, de nombreux tarifs évoluent à la hausse ou à la baisse. Parmi eux, la réforme du reste à charge zéro pourrait vous faire économiser sur le prix de vos prochaines lunettes tandis qu'à l'inverse vous risquez de faire la grimace en découvrant les nouveaux tarifs d'affranchissement de la poste qui sont chaque année plus salés. Dans une toute autre échelle de prix, si vous comptez acheter une voiture neuve, tout est fait pour vous inciter à choisir un modèle émettant le moins de CO2 possible. Voici un tour d'horizon des principaux changements effectifs dès le 1er janvier.

La barre des 10 euros voulue par le ministère de la Santé n'est certes pas encore franchie, mais elle n'est plus très loin. Le prix des paquets de certaines marques va ainsi augmenter de 10 centimes. C'est par exemple le cas des "Lucky Strike Original rouge mélange américain" dont le paquet passe à 9,10 euros ou des "Lucky Strike Original rouge 100% Tabac Select" et des "Winfied Rouge Regular" qui vont pour leur part désormais atteindre les 9,20 euros.

La réforme du 100% santé poursuit son déploiement. Elle vise à introduire progressivement le remboursement intégral de certaines paires de lunettes, prothèses dentaires ou auditives. Dès le 1er janvier, les opticiens devront ainsi proposer une gamme de lunettes (monture + verres) pour adultes et enfants à tarif plafonné et intégralement remboursable par l'Assurance maladie et la mutuelle. Le prix des montures en question doit être inférieur ou égal à 30 euros et celui des verres dépend du type de correction. Libre à chacun cependant de choisir des modèles plus chers et moins bien remboursés.

À noter par ailleurs que le remboursement de quelque 1.200 médicaments homéopathiques jusqu’ici remboursés à 30% ne le sera désormais qu'à 15%, puis plus du tout en 2021.